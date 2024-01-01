Alternatifler - oVice
Gather
gather.town
Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
Spot
spotvirtual.com
Ekipler için yeni nesil iletişim uygulaması. Spot, ekiplerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve kültür oluşturması için eksiksiz bir çözümdür. Yüzlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir.
SpatialChat
spatial.chat
Her yerde, her zaman, yüz yüze sanal toplantılar için grup görüntülü sohbeti.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch süper harika bir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Etkileşimli sanal odalar oluşturabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Toplantı ve çalışma alanlarına uygundur.
Deskmy
deskmy.com
Uzak mı yoksa ofis içi mi? Cevap: DeskMy. Yeni çalışma masanızla her yerden tanışın. DeskMy'inizi herhangi bir cihazdan açın ve görsel olarak tüm bilgilerinize sahip olun. Siz veya fiziksel olarak nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarınız ve uygulamalar aynı yerde.
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
RemoteHQ
remotehq.com
Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...
Sococo
sococo.com
Sococo, dağınık ekiplerin her gün yan yana birlikte çalışmaya geldiği çevrimiçi bir çalışma alanıdır. Ekip üyelerinin nerede olabileceği önemli değil. Koridorun sonunda, kampüsün karşısında veya dünyanın diğer ucunda; kuruluşunuzun çevrimiçi ofisinde çalışmak, aynı katta veya aynı odada olmaktan çok...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
SoWork
sowork.com
SoWork sanal işyerleri uzak ekiplere verimlilik, varlık, kendiliğindenlik ve bağlantı sağlar. Yapay zeka destekli Ofis Asistanı Sophia, en iyi toplantı araçları ve tam özelleştirmeyle SoWork, ekibinizin her zamankinden daha mutlu ve daha üretken olduğu yerdir.
Teemyco
teemyco.com
Teemyco, herkesin fiziksel olarak nerede olduğuna bakılmaksızın ekiplerin bir arada var olmasına olanak tanır. Spontane etkileşimleri teşvik ediyoruz ve meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Ücretsiz başlayın - Teemyco beta artık dünyaya açık!
Kumospace
kumospace.com
Kumospace, geleceğin ofisini inşa ediyor; insanları ön planda tutan sanal bir ofis. Ekip çalışmasının ve üretkenliğin şirket kültürüyle uyumlu olduğu yer. Çalışanlara ellerinden gelenin en iyisini yapma konusunda ilham veren sanal bir çalışma alanıyla ekibinizin tam potansiyellerine ulaşmasını sağla...
Orum
orum.com
Orum, satış faaliyetlerini güçlendirmek, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow, olağanüstü ekiplerin uzak ofisidir. Teamflow ofiste olmanın varlığını, aynı odada çalışmanın enerjisini, koridor konuşmalarının kendiliğindenliğini, yani bir takım gibi hissetmenin keyfini geri getiriyor. Teamflow'ta videonuzu sanal ofis kat planındaki bir balonun içinde görürsünüz. Ekran ...
Kino Live
kino.live
İlham almak için tasarlanmış bir video çalışma alanı iletişim aracı. Kino, ofis hissi yaratan bir video teknolojisi aracılığıyla uzaktaki iş arkadaşlarını bir araya getiriyor. Spaces Teknolojisi sayesinde herkesin başkalarıyla etkileşimde bulunabileceği, işbirliği yapabileceği ve ilham alabileceği ö...
Koncert
koncert.com
Koncert'in Çok Kanallı Yapay Zeka satış etkileşim platformu, B2B satış gelirinizi artırmanıza ve olası satışları dönüştürmenize yardımcı olur. AI Çevirici. AI Paralel Çevirici. AI Akış Çevirici. Temsilci Destekli Çevirici. Kadans.
Cosmos Video
cosmos.video
Uzaktaki ekibinizle anında işbirliği yapın Uzaktaki ekiplerin rahatsız edilmeden anında işbirliği yapması için tasarlanmış ekip toplantı alanları. Yanıtları beklemeye, aramaları planlamaya veya toplantı bağlantılarını paylaşmaya elveda deyin.
VoicePing
voice-ping.com
VoicePing, küresel ekiplerin üretkenliğini gerçek alanın ötesine taşıyan sanal bir işbirliği alanıdır. Farklı konumlardaki üyeler arasında en iyi iletişim ve bağlantı deneyimine sahip olacaksınız. ✅ Ses tanıma yapay zekasına sahibiz. böylece manuel olarak tutanak tutmanıza gerek kalmaz ve yabancı me...
WorkAdventure
workadventu.re
WorkAdventure, tamamen özelleştirilebilir, işbirliğine dayalı sanal dünyalar tasarlamanıza olanak tanıyan bir platformdur. Avatarınızla meslektaşlarınız, müşterileriniz, ortaklarınız vb. ile anında etkileşime girebilirsiniz. Masaüstünde, mobil cihazda veya tablette her türlü sürükleyici deneyimi (iş...
DemoHop
demohop.com
Dağıtılmış teknoloji ve Ar-Ge ekipleri için tüm mühendisleri, ürün ekiplerini ve iş paydaşlarını aynı sayfada toplamak zordur. Bunu çözmek için DemoHop, çalışanları ve fikirlerini birkaç saat içinde bir araya getiren çevrimiçi vitrin etkinliklerine güç veriyor. Çalışanlarını bir araya getirmek ve iş...
Howspace
howspace.com
Howspace, dönüşüm tasarımı ve uygulaması için hepsi bir arada platformdur. Howspace, kuruluşlara çalışanlarını öğrenmeleri, işbirliği yapmaları ve etki yaratan kararlara varmaları için bir araya getirme gücü verir. Platformumuz ortak yolculuklara rehberlik eder, yapay zeka ile büyük ölçekli görüşmel...