OvationCXM, bir kuruluşun tüm ekosistemi genelinde görünürlüğü, işbirliğini ve iletişimi genişletmek için silolanmış bilgilerin kilidini açarak işletmelerin ve iş ortağı ekosistemlerinin olağanüstü müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı olan ilk Müşteri Deneyimi Yönetimi (CXM) şirketidir. Gerçek zamanda. Müşteriler sinirlenip ayrılmadan önce. Üstelik eski sistemleri değiştirmeden veya tek satır kod gerektirmeden. OvationCXM'in platformu CXMEngine, dünyanın en popüler teknolojilerine yönelik önceden oluşturulmuş konektörler içerir ve bağlantısız sistemler arasındaki siloları ortadan kaldırarak şirketlerin baştan sona tüm müşteri yolculuğunu yönetebilmesini sağlar. Platformun Journeys çözümü, işletmelerin müşterilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için önemli anlarda yolculukları anında tasarlamalarına ve ayarlamalarına olanak tanıyor. Temas noktalarının kuruluş içinde mi yoksa dışarıdan üçüncü taraf ortaklarla mı gerçekleştiği. Akıllı, tam zamanında Bilgi dağıtımı ve kanallar arası iletişim gibi akıllı eklentiler, tek bir cam panelde görüntülenerek sistemler arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Finansal hizmetlerden sağlık hizmetlerine ve teknoloji sağlayıcılarına kadar müşteri odaklı kuruluşlar, büyük ölçekte sınırsız, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri tasarlamak ve yönetmek için Ovation'un CXMEngine'ini seçiyor. OvationCXM, 4.000'den fazla işletme bankacılığı müşterisine finansal kurumlarıyla ilgili deneyimleri hakkında anket yapan ve 4 işletmeden 3'ünün hayal kırıklıkları nedeniyle yeni bir ürün/hizmeti kabul etmeyi bıraktığını öğrenen Finansal Hizmetler CXM Etki Raporu'nu yayınladı; buna çok fazla kişi ve şirket dahil oldu. yolculukları ve bilgi ve talimat eksikliği. Raporun tamamı OvationCXM.com adresinden indirilebilir. OvationCXM'nin genel merkezi Tiburon, Kaliforniya'dadır ve ülke çapında uzak bir iş gücüne sahiptir. Yolculuğu nasıl sahiplenebileceğiniz, deneyime nasıl rehberlik edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. ve Ovationcxm.com'da uçtan uca kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamanın avantajlarını ortaya çıkarın.

Web Sitesi: ovationcxm.com

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