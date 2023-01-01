Alternatifler - Outfunnel

Pocus

pocus.com

Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyall...