Ottawa Sun

Ottawa Sun

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En son son dakika haberlerini, güncellemeleri ve başlıkları okuyun. Ottawa Sun, en son ulusal ve uluslararası etkinlikler ve daha fazlası hakkında bilgi sunar. Ottawa Sun, Ottawa, Ontario, Kanada'da yayınlanan günlük bir gazetedir. Sun Media tarafından yayınlanmaktadır. 1983'te Ottawa Sunday Herald adıyla yayınlanmaya başladı ve 1988'de Toronto Sun Publishing Corporation tarafından satın alındı. Nisan 2015'te Sun Media gazeteleri Postmedia tarafından satın alındı.

Web Sitesi: ottawasun.com

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