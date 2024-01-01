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Mangalar anime dünyasının ruhudur ve My Hero, Academia veya Solo Leveling gibi popüler oyunların herhangi bir bölümünü asla kaçırmazlar, her zaman sürekli olarak en son gelişmelerden bahsederler. OtakuKart, popüler kültür haberleri için mutlak ve en güvenilir kaynaktır.

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