OSV News

OSV News

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OSV News, Katolik sorunları ve Katolikleri etkileyen konular hakkında haber yapan ulusal ve uluslararası bir haber servisidir. Misyonumuz, abonelere şekillendiren, bilgilendiren ve ilham veren mükemmel, doğru ve sadık içerik sağlayarak Kilise'yi müjdeleme misyonunu desteklemektir.

Web Sitesi: osvnews.com

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