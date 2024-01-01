Alternatifler - Orion

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Voxer

Voxer

voxer.com

Voxer, akıllı telefonlar için ücretsiz Voxer Walkie Talkie uygulamasıyla tanınan, San Francisco merkezli bir mobil uygulama geliştirme şirketidir. Tom Katis ve Matt Ranney tarafından kurulan Voxer Walkie Talkie, hem canlı bir "bas-konuş" sistemi hem de sesli mesajlaşma sistemidir. Voxer'daki mesajl...

Zello

Zello

zello.com

Zello, dünya çapındaki ekipler ve işletmeler için önde gelen bas-konuş sesli mesajlaşma uygulamasıdır; iOS, Android ve Windows cihazlarını aynı zamanda mesajları kaydeden, konumu izleyen ve acil durum uyarıları gönderen telsizlere dönüştürür. Hesap yöneticileri, merkezi, web tabanlı bir yönetim kons...

Yac

Yac

yac.com

Yac, ekibinizle istediğiniz zaman eş zamanlı olmayan şekilde işbirliği yapmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Tek bir sesli notla veya bağlam açısından zengin bir ekran paylaşımıyla tüm toplantıları değiştirin ve bilgileri daha hızlı paylaşın ve gününüzü geri kazanın.

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