Alternatifler - Orion

Yac

yac.com

Yac, ekibinizle istediğiniz zaman eş zamanlı olmayan şekilde işbirliği yapmanın hızlı ve kolay bir yoludur. Tek bir sesli notla veya bağlam açısından zengin bir ekran paylaşımıyla tüm toplantıları değiştirin ve bilgileri daha hızlı paylaşın ve gününüzü geri kazanın.