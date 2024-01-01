Original Software

Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatikleştirmek için tek ve güçlü bir platformla geleceğe adım atın. Şirket içi, bulut, özel uygulama veya yeşil ekran; bunların tümünü test eder.

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