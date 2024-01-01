Original Software

Original Software

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Web Sitesi: originalsoftware.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Original Software çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatikleştirmek için tek ve güçlü bir platformla geleceğe adım atın. Şirket içi, bulut, özel uygulama veya yeşil ekran; bunların tümünü test eder.
Kategoriler:
Business
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: originalsoftware.com

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Webapp.io

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