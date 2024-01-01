東方日報 HongKong

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Oriental Daily, Hong Kong'da yayınlanan geleneksel bir Çin gazetesidir. Hong Kong'daki Kanton dilindeki gazeteler arasında en yüksek tiraja sahiptir.

Web Sitesi: orientaldaily.on.cc

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