东方日报 Malaysia

Malezyalı Çin toplumunun gözünde Oriental Daily, gerçeği bildirmeye cesaret eden, bağımsız ve tarafsız olan ve halkın haberlerle ilgili gerçekleri görmesine olanak tanıyan, halkın gerçek bir sözcüsü olan bir Çin gazetesidir. "Oriental Daily" 29 Eylül 2002'de kuruldu. Merkez ofisi başkent Kuala Lumpur'da bulunmaktadır. Orta ve üst sınıfa yönelik, bilgi aktarmaya ve sosyal ilerlemeyi teşvik etmeye odaklanan yüksek kaliteli bir gazete olarak konumlandırılmıştır. Yeni trendlere öncülük etme cesareti ruhuyla Oriental Daily, 1 Temmuz 2007'de Malezya'da kompakt formatta yayınlanan ilk Çin günlük gazetesi oldu.

Web Sitesi: orientaldaily.com.my

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