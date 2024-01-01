Ori

Ori

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Web Sitesi: ori.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ori çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay zekayı uygun ölçekte eğitin ve çıkarın. Kullandıkça öde, isteğe bağlı GPU örnekleri. Bulutta binlerce özel GPU bölmesini ayırın. NVIDIA® H100 ve A100 Tensör Çekirdekli GPU'lar.
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: ori.co

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