Orderli

Orderli

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Web Sitesi: orderli.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Orderli, Avrupa'daki bar ve publar için masa başında sipariş vermektir. Orderli, herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan çalışıyor; konuklar masadaki QR kodunu tarayarak menüde gezinip istediklerini sipariş edebiliyor.

Web Sitesi: orderli.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Orderli ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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