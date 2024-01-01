Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Orderli çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Orderli, Avrupa'daki bar ve publar için masa başında sipariş vermektir. Orderli, herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan çalışıyor; konuklar masadaki QR kodunu tarayarak menüde gezinip istediklerini sipariş edebiliyor.

Web Sitesi: orderli.com

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