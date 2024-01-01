Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde orderbird çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Misafirperverliğiniz artsın! POS sistemimiz ile daha başarılı olacak, zamandan ve paradan tasarruf edecek, stresinizi azaltacaksınız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Büyük Britanya, İrlanda ve Fransa'da orderbird deneyimini yaşayın.

Web Sitesi: orderbird.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, orderbird ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.