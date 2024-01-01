OrdaSoft, Joomla, Drupal ve WordPress gibi popüler CMS platformlarını kullanarak web siteleri oluşturma konusunda uzmanlaşmış bir web tasarım ve web geliştirme şirketidir. S OrdaSoft 10 yılı aşkın bir süre önce kurulmuştur ve web tasarımı ve geliştirme sektöründe geniş deneyime sahiptir. 120'den fazla Joomla şablonu, 35 WordPress teması ve 30 Drupal teması oluşturdular. İş dünyası, emlak, otomotiv, blog yazarlığı ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörler ve kullanım durumları için çok çeşitli web sitesi şablonları ve temaları sunarlar. Bu şablonların birçoğunun premium sürümlerinin yanı sıra ücretsiz olarak da mevcuttur. OrdaSoft, şablonlara ek olarak web sitelerine araç yönetimi, emlak yönetimi, rezervasyon kütüphaneleri ve daha fazlası gibi çeşitli işlevler ekleyen Joomla uzantıları ve eklentileri de geliştirmekte ve satmaktadır. Şirket, müşterilerin web sitelerini oluşturmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olmak için profesyonel web geliştirme hizmetleri ve desteği sağlar. Deneyimli geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ekibe sahipler. OrdaSoft, farklı işletme ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan, duyarlı, mobil uyumlu ve özelleştirilebilir web sitesi çözümleri oluşturmaya güçlü bir şekilde odaklanmaktadır. Müşterilerin destek alabileceği, geri bildirimde bulunabileceği ve web geliştirme konularını tartışabileceği aktif bir çevrimiçi topluluğa ve foruma sahiptirler.

Web Sitesi: ordasoft.com

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