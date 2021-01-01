Alternatifler - Oracle Cloud Infrastructure
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Postmark
postmarkapp.com
Postmark, işlem e-postanızı müşterilere her zaman zamanında teslim eder.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Mailgun
mailgun.com
Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Mailjet
mailjet.com
Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Knock
knock.app
Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.
MailerSend
mailersend.com
ah
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail. Kurumsal Düzeyde E-posta Dağıtımı. E-postanız Sizin Yolunuz. Canlı destek. Gerçek Zamanlı Raporlama. 888-465-2646.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
Big Mailer
bigmailer.io
Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirme...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly, kişilerinize kişiselleştirilmiş e-postalar ve haber bültenleri göndermek için tasarlanmış ücretsiz bir e-posta pazarlama aracıdır. E-posta pazarlama başarınızı garanti ediyoruz. Bu amaçla ilk e-posta kampanyanız için ücretsiz beyaz eldiven müşteri desteği ve danışmanlığı sunuyoruz. Bu ot...
Transpond
transpond.io
Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.
ClickSend
clicksend.com
ClickSend ile müşterilerinizle ve personelinizle SMS, ses, e-posta, zengin medya, doğrudan posta ve daha fazlası aracılığıyla iletişim kurun. Tekliden web uygulamasına, API'ye veya entegrasyona göre ölçeğe kadar.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özell...
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email, en uygun maliyetli teslimat motoru üzerine kurulmuş bir pazarlama platformudur. Halihazırda e-postalarını gönderen on binlerce şirkete katılın!
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO ölçeklenebilir, güvenilir e-posta teslim edilebilirlik çözümüdür. Dünya çapındaki sunucular, sağlam bir API ve güçlü raporlama bizi diğerlerinden ayırıyor. Ücretsiz planımızı deneyin!
Mailmodo
mailmodo.com
Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus, küçük ekiplerin işlemsel e-postaları kaynak kodları dışında yönetmelerine yardımcı olarak iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve her zaman markaya uygun e-postaların sağlanmasına olanak tanır.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Primailer
primailer.com
E-posta Pazarlamayla İşinizi Büyütmek İstiyorsunuz. O halde PRIMAILER, E-posta gönderebileceğiniz ve sonuç odaklı Toplu Posta Kampanyaları yapabileceğiniz Sizin İçin Var. En İyi Toplu E-posta Servis Sağlayıcısıyla Kolay Adımlarla Toplu E-postalar Oluşturun ve Daha Fazla Satış Elde Edin. * Teslim E...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend, işlemsel e-postalarda uzmanlaşmış bağımsız bir E-posta Servis Sağlayıcısıdır (ESP). AhaSend'in hizmetleri, işlem e-postalarınızın güvenilir ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Diğer ESP'ler sizi parantez içine alır veya kişi listenizdeki alıcı sayısına göre üc...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP, hem işletmeler hem de bireyler için e-posta dağıtımını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) hizmetidir. TurboSMTP ile kullanıcılar, e-postalarını verimli ve güvenli bir şekilde gönderebilir ve mesajlarının alıcıla...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay, İşlemsel E-postalarınızın ulaşmasını garanti eden ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı analizlere erişmenizi sağlayan, işlemsel bir e-posta hizmetidir. Ekli dosyaları, faturaları, kart ekstrelerini ve şifre sıfırlamalarını göndermek hiç bu kadar kolay, güvenli ve etkili olmamıştı.
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy, Parola Sıfırlama E-postaları, OTP E-postaları, Hoş Geldiniz E-postaları vb. gibi kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılayan bir İşlemsel E-posta Platformudur. Mailazy platformu, işlem e-postalarını sorunsuz bir şekilde göndermenize ve e-posta teslim edilebilirliğini izlemenize yard...