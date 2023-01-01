WebCatalog
Oracle APEX

Oracle APEX

apex.oracle.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Oracle APEX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Oracle APEX, dünya genelinde dağıtılan milyonlarca uygulamaya sahip, kuruluşlardaki en popüler az kodlu geliştirme platformudur. #orclapex

Web Sitesi: apex.oracle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oracle APEX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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