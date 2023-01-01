Oracle APEX, dünya genelinde dağıtılan milyonlarca uygulamaya sahip, kuruluşlardaki en popüler az kodlu geliştirme platformudur. #orclapex

Web Sitesi: apex.oracle.com

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