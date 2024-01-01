Optily, Webflow destekli web siteleri için görselleri optimize etme ve dönüştürme konusunda uzmanlaşmış bir platformdur. Optily ile ilgili bazı önemli noktalar şunlardır: * Otomatik Görüntü Optimizasyonu: Bir kullanıcının Webflow sitesine doğrudan optimum şekilde bağlanır ve Webflow CMS içindeki görüntüleri otomatik olarak sıkıştırıp optimize eder, kalite kaybı olmadan dosya boyutlarını %80'e kadar azaltır. * WebP Dönüştürme: Optily, JPG ve PNG görüntülerini otomatik olarak daha fazla dosya boyutu küçültme sağlayan daha verimli, modern bir görüntü formatı olan WebP formatına dönüştürebilir. * Gelişmiş Alan Desteği: Resim alanları, galeri alanları, zengin metin alanları ve e-ticaret ürün resimleri dahil olmak üzere çeşitli Webflow CMS alanlarındaki resimleri optimize edebilir. * Kusursuz Entegrasyon: Platform, kimlik doğrulama yoluyla doğrudan Webflow ile bütünleşerek kullanıcıların görüntü optimizasyonunu doğrudan Webflow kontrol panelinden yönetmelerine olanak tanır. * Yedekleme ve Geri Yükleme: Optily, optimizasyondan önce görüntüleri yedekleme ve gerektiğinde geri yükleme olanağı sağlayarak tasarımcıların ve geliştiricilerin tam kontrolü elinde tutmasını sağlar. * 3.500'den Fazla İşletmenin Güvendiği: Web sitesine göre Optily, 3.500'den fazla Webflow işletmesi tarafından web sitesi görsellerini optimize etmek ve performansı artırmak için kullanılıyor. Platform, 1.000 görsel kredisi karşılığında ayda 29,99 dolardan başlayan ücretli bir abonelik modeli sunuyor ve bu modeli hem bireysel yaratıcılar hem de Webflow siteleriyle çalışan ajanslar için erişilebilir hale getiriyor. Optily kendisini özel bir Webflow görüntü optimizasyon çözümü olarak konumlandırıyor ve kullanıcıların daha hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sayesinde Webflow web sitelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Web Sitesi: optily.co

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