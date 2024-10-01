Alternatifler - Opti Signs
Verkada
verkada.com
Verkada, dünyanın en büyük bulut tabanlı B2B fiziksel güvenlik platformu şirketidir. Yalnızca Verkada, tek bir bulut tabanlı yazılım platformuyla entegre edilmiş altı ürün grubu (video güvenlik kameraları, erişim kontrolü, çevresel sensörler, alarmlar, işyeri ve interkomlar) sunmaktadır. Basitlik ve...
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...
Autonix
autonix.io
Autonix, ziyaretçi yönetimi çözümü arka ucuna sahip bir İzlenebilir Dinamik QR Kod Oluşturucu ön ucudur. Önemli KPI'lar hakkında raporlama yapan güçlü bir kontrol paneliyle işletmelerin ziyaret etkinliğini toplamasına ve görüntülemesine olanak sağlıyoruz. QR Kodu, Kiosk veya benzersiz web URL'si ara...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace, masa ve oda rezervasyonundan teslimat yönetimine ve birleşik doluluk analitiğine kadar iş yerinizi yönetmek ve optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi bir araya getiren tek tam entegre çözümdür. Envoy, yaygın işyeri sorunlarını çözen ürünler tasarlayarak şirketlerin ziyaretçil...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi, modern tesisler için sektör lideri fiziksel güvenlik sistemidir. Ekip üyelerinizi anahtarsız giriş sistemiyle donatmak, anahtarları ortadan kaldırmaktan daha fazlasını yapar; canlı bir ofis kültürü oluşturur. Basit web kontrol panelimiz ve kullanımı kolay uygulamamız, yöneticil...
Robin
robinpowered.com
Daha az kafa karışıklığı ve daha fazla netlik mi istiyorsunuz? Ofis alanınızı güvenle yönetin. Robin, ofis içi üretkenlik için süreçleri kolaylaştıran işyeri yönetimi platformudur. Lider masa ve oda rezervasyon yazılımı, otomasyon ve analizlerle küresel kuruluşların mekanlarını optimize etmelerine y...
Securly
securly.com
Gerçek bulut. Tüm cihazlar. Securly'nin imzalı bulut tabanlı web filtresiyle öğrencilerinizi tüm cihazlarda güvende tutun. Öğrenci güvenliğindeki en gelişmiş yapay zeka motoruyla çevrimiçi etkinliklerde tam görünürlük elde edin, raporları indirin veya e-postayla gönderin ve işaretlenen içerik için b...
deskbird
deskbird.com
Deskbird, çalışanlara öncelik veren işyeri yönetimi uygulamasıdır. Platform, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların ofisin doluluk durumunu kolayca kontrol etmesine ve programlarını buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Yalnızca 2 tıklamayla mobil, masaüstü, Slack veya MS Te...
The Receptionist
thereceptionist.com
iPad için Resepsiyonist, ön ofisinizdeki ziyaretçi kaosunu sakinleştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sistemimiz, misafir girişi ve bildirimleri, ziyaretçi bilgilerinin saklanması ve yaka kartı basımı gibi görevleri yerine getirir; böylece ziyaretçilerinizle daha anlamlı bağlantılar kurmaya...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD, binlerce şirketin esnek ve hibrit işyeri yönetimini basitleştirmesine yardımcı olan sekiz yıllık deneyime sahip küresel bir yazılım satıcısıdır. En etkili kaynak yönetimi için kurulumu kolay ve tam entegre çözümler ve analitikler kullanarak şirketlerin geleneksel ofis ortamlarından hibrit...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell, yoğun hizmet yerleri için tasarlanmış, ziyaretçilerin doğru yere, doğru zamanda ve hizmetlerine tam olarak hazır bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir kuyruk ve rezervasyon platformudur. Başlıca kullanım durumlarımız şunları içerir: - Kuyruk Yönetimi: Fiziksel sıralamaları kullanışlı bir s...
Teamgo
teamgo.co
Teamgo'yu 15 aydır kullanıyoruz ve ziyaretçi yönetimimize yardımcı olmak açısından bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz." - S. Morris - Landmark Teamgo, ziyaretçi yönetimi hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek. Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı ziyaretçi tabelasıyla konukları etkileyin Teamgo, ...
Nibol
nibol.com
Nibol, ofis yönetim sistemini rezerve edilebilir çalışma alanlarıyla birleştiren, kullanımı kolay bir uygulamadır. Çalışanlara şirketin ofisi, evleri veya ortak çalışma alanı olsun her yerden çalışma özgürlüğü verir.
Eden Workplace
eden.io
Eden, İşyeri, İnsan Operasyonları ve BT ekiplerinin harikalar yaratmasına yardımcı olmak için oluşturulmuş kapsamlı bir SaaS platformudur. Eden, çalışan deneyimi ve yeni iş dünyası göz önünde bulundurularak tasarlanmış, kullanıcı dostu işyeri deneyimi araçları sunar. Ürün paketi, Masa Rezervasyonu, ...
Zynq
zynq.io
Ofislerin ve insanların kendi alanlarını kullanmasına, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir platform. Zynq, dünya çapındaki şirketlere akıllı masa ve oda rezervasyonları, ziyaretçi yönetimi, sağlık ve aşı taramaları, işbirliği araçları ve çok daha fazlası aracılığıyla h...
Joan
getjoan.com
Joan, çalışma alanı kullanımını optimize etmek, çalışanların verimliliğini artırmak ve ofis yönetiminin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir işyeri yönetim sistemidir. Neden Joan: - Kapsamlı çözümler: Odaları, masaları, varlıkları ve ziyaretçileri kolaylıkla yönetin. - Zahm...
Qminder
qminder.com
Tüm Qless müşterileri için Qminder'da %20 indirim! >>> Qminder, kuruluşunuza olağanüstü bekleme deneyimleri sunma konusunda güç verir ve yöneticilerin hizmet kalitesini artırmasına olanak tanır. Hem personeliniz hem de ziyaretçileriniz için kullanıcı dostu çözümlerle müşteri hizmetleri akışlarını ba...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd, kuruluşların ortak masalarının, toplantı odalarının ve diğer rezervasyon yapılabilir kaynaklarının potansiyelini etkili bir şekilde yönetmelerini ve ortaya çıkarmalarını destekler. Matrix Booking'in ofis rezervasyon sistemi, dünya lideri Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) kaynak rezerv...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce, işletmelerin işyerlerini ve Hibrit İş Güçlerini yönetmelerine yardımcı olan Bulut Tabanlı bir Entegre İşyeri Yönetim Yazılımıdır. Uçtan uca operasyonları yönlendiren teknoloji aracılığıyla Çalışanların, Ziyaretçilerin ve Tedarikçilerin hayatını kolaylaştırır. UrSpayce bugünün işyerlerini y...
Dibsido
dibsido.com
Ofisinizin günlük işleyişi için uygulama. Kullanımı kolay bir uygulamayla ofisinizi ve kitap masalarınızı, şirket arabalarınızı ve park yerlerinizi yönetin.
Archie
archieapp.co
Archie, dünya çapında binlerce modern ofise ve ortak çalışma alanına güç vererek toplantı odası ve masa rezervasyonu, ziyaretçi yönetimi, çalışma alanı analitiği ve ortak çalışma yazılımını içeren entegre bir çözüm sunuyor. Modern bir kullanıcı arayüzü, güçlü yönetici özellikleri ve benzersiz bir ku...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus, esnek çalışma ve ortak çalışma alanlarını yönetmenize ve tanıtmanıza, müşteri ağınızı büyütmenize ve alanınız etrafında profesyonel bir topluluk oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş lider beyaz etiketli platformdur. Nexudus, esnek çalışma alanlarının yönetilmesiyle ilgili görevler...
Tactic
gettactic.com
Tactic, basit bir nedenden dolayı 1 numaralı hibrit işyeri yönetim platformudur; müşterilerimiz bizi seviyor. Microsoft, Birleşmiş Milletler, Grammarly ve Northwestern Üniversitesi gibi müşteriler tarafından kullanılan Tactic, ofise gitmeyi keyifli hale getiriyor. Google, Microsoft 365, Slack ve Zoo...
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fi...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Raydiant
raydiant.com
Tak ve çalıştır donanımımıza ve bulut tabanlı, sezgisel, kurumsal kullanıma hazır platform arayüzümüze (100'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar yeri ile), %99,9 çalışma süresine ve siber güvenlik risklerine karşı korumaya sahip güvenli yazılımla her yerden erişilebilir. 10 ila 10.000 konumdaki ek...
Happy Visitor
happy-visitor.com
En İyi Ziyaretçi Yönetim Sistemimiz ile ziyaretçi giriş ve çıkış sürecini basitleştirin. Ziyaretçileri, kuryeleri, kayıtları, malzemeleri, çalışma iznini, sarf malzemelerini, koltuk rezervasyonunu, teslimat araçlarını ve çalışanların geçiş hareketlerini takip edin ve yönetin.
Swiftlane
swiftlane.com
Çok aileli konutlar, ofisler ve ticari binalar için Swiftlane bulut tabanlı erişim kontrolü. Görüntülü interkom, mobil ve yüz erişimi, anahtar kartlı erişim.
Gfacility
gfacility.com
Merkezi Belçika'da bulunan Gfacility, basit ve teknolojiye duyarlı bir tesis yönetim sistemi oluşturarak her büyüklükteki ve lokasyondaki şirketlerin iş potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çözümümüz, çok çeşitli işlevleri entegre eden ve tüm iş süreçlerini optimize eden hep...
Visitdesk
visitdesk.io
Visitdesk akıllı bir ziyaretçi yönetim sistemidir ve Ziyaretçi verilerinin işlenmesinde keyifli bir deneyim sunmaya yardımcı olur.