Alternatifler - OpSense
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Roambee
roambee.com
Roambee, dünyanın herhangi bir yerindeki gönderilerin ve varlıkların zamanında, eksiksiz ve koşullu teslimatı için talep üzerine doğrulanabilir şekilde daha iyi tedarik zinciri görünürlüğü sunar. 300'den fazla kuruluş, Roambee'nin gerçek zamanlı içgörüleri ve öngörüleri ile müşteri deneyimini, hizme...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un s...
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...