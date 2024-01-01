OpSense

OpSense

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: opsense.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OpSense çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpSense is an Internet of Things (IoT) platform built for food safety and quality monitoring for retail and foodservice industries. The OpSense platform monitors temperature, humidity, open doors, HVAC conditions and more. OpSense helps prevent inventory loss, improve refrigeration efficiency, improve productivity across operations, facilities, equipment, and the workforce. The system also provides task management checklists, customizable alerts, and reports. OpSense is designed to deliver quick ROI by providing actionable insights that support immediate resolution of issues.
Kategoriler:
Business
Retail IoT Software

Web Sitesi: opsense.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpSense ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Verizon

Verizon

verizon.com

Roambee

Roambee

roambee.com

KABOB

KABOB

kabob.io

Zippin

Zippin

getzippin.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Samsara

Samsara

samsara.com

Checkvist

Checkvist

checkvist.com

Forsight

Forsight

forsight.ai

Hologram

Hologram

hologram.io

WeatherBug

WeatherBug

weatherbug.com

Supplyit

Supplyit

supplyit.com

Erudus

Erudus

erudus.com

iAM Compliant

iAM Compliant

iamcompliant.com

Chooch

Chooch

chooch.ai

DEAR

DEAR

dearsystems.com

Bigjpg

Bigjpg

bigjpg.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası