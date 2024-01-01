Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Oprah'ın dünyasındaki her şeyin yeri. Oprah.com'da hayatınızı en iyi şekilde yaşamak için sağlık, güzellik, yemek tarifleri, para, dekorasyon ve ilişki önerileri alın. Oprah Show, O dergisi, Oprah Radio, Angel Network, Harpo Films ve Oprah's Book Club.

Web Sitesi: oprah.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Oprah.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.