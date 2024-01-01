Opkit

Opkit

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Web Sitesi: opkit.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Opkit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir daha asla telefonu açmayın. Opkit, tıbbi muayenehaneler, tele-sağlık şirketleri ve diğer önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcı kuruluşlar için rutin telefon görüşmelerini otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanıyor; manuel işleri ve insan hatalarını ortadan kaldırıyor.

Web Sitesi: opkit.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Opkit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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