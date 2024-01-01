Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir daha asla telefonu açmayın. Opkit, tıbbi muayenehaneler, tele-sağlık şirketleri ve diğer önde gelen sağlık hizmeti sağlayıcı kuruluşlar için rutin telefon görüşmelerini otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanıyor; manuel işleri ve insan hatalarını ortadan kaldırıyor.

Web Sitesi: opkit.co

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