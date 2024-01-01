OpenZeppelin

OpenZeppelin

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: openzeppelin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OpenZeppelin çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpenZeppelin, blockchain geliştiricilerine yönelik güvenlik araçları, hizmetler ve kütüphaneler sunan lider bir sağlayıcıdır. Görevleri, akıllı sözleşmeye dayalı uygulamaları başlatma ve ölçeklendirme riskini en aza indirmektir. 400'den fazla denetim gerçekleştiren ve 15 milyar doların üzerinde kilitli değeri güvence altına alan OpenZeppelin, önde gelen birçok blockchain projesi tarafından güvenilmektedir. Sözleşmeleri ve kütüphaneleri, en iyi 20 DeFi protokolünün %100'ü tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: openzeppelin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenZeppelin ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

top.legal

top.legal

top.legal

Advocat

Advocat

advocat.ai

Minimax

Minimax

minimax.finance

ContractKen

ContractKen

contractken.com

Kira Systems

Kira Systems

kirasystems.com

Stackup

Stackup

stackup.sh

Realis

Realis

realis.network

Evisort

Evisort

evisort.com

Juro

Juro

juro.com

Pactly

Pactly

pactly.com

GuniSMS

GuniSMS

gunisms.com.au

Inhubber

Inhubber

inhubber.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası