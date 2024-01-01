Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

OpenZeppelin, blockchain geliştiricilerine yönelik güvenlik araçları, hizmetler ve kütüphaneler sunan lider bir sağlayıcıdır. Görevleri, akıllı sözleşmeye dayalı uygulamaları başlatma ve ölçeklendirme riskini en aza indirmektir. 400'den fazla denetim gerçekleştiren ve 15 milyar doların üzerinde kilitli değeri güvence altına alan OpenZeppelin, önde gelen birçok blockchain projesi tarafından güvenilmektedir. Sözleşmeleri ve kütüphaneleri, en iyi 20 DeFi protokolünün %100'ü tarafından kullanılıyor.

Web Sitesi: openzeppelin.com

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