Alternatifler - OpenDrive

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik, Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) türü bir hizmettir; bu, onların aracılarını sunucularınıza yüklemeniz ve yedeklenen verileri yönetici panelinden yönetmeniz gerektiği anlamına gelir. Ottomatik ücretli bir hizmettir ancak yine de tek sunuculu kullanıcılara uygun ücretsiz bir seçenek de mevcu...