OpenCurriculum

OpenCurriculum

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Web Sitesi: opencurriculum.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OpenCurriculum çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Plan engaging lessons and units, using the world’s best ideas at your fingertips. OpenCurriculum is a delightful curriculum planning tool that helps you quickly create effective lessons and units, using our library of high-quality ready-to-go ideas and an easy-to-use editor.

Web Sitesi: opencurriculum.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenCurriculum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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