Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Plan engaging lessons and units, using the world’s best ideas at your fingertips. OpenCurriculum is a delightful curriculum planning tool that helps you quickly create effective lessons and units, using our library of high-quality ready-to-go ideas and an easy-to-use editor.

Web Sitesi: opencurriculum.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenCurriculum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.