Alternatifler - OnGrid

RehvUp

rehvup.io

RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...