Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

A fast, easy-to-use platform for microbiome sequencing and analysis. Get started quickly with an intuitive interface and rapid, accurate analysis. One Codex is the world’s largest microbial reference database and can support millions of microbiome and infectious disease samples.

Web Sitesi: onecodex.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, One Codex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.