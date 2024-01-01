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OnCustomer, Vietnam'ın önde gelen çok kanallı iletişim platformudur. OnCustomer bir canlı sohbet aracından daha fazlasıdır. Kurumların müşterileriyle kişiselleştirilmiş içerik ve geniş iletişim kanallarını kullanarak bağlantı kurduğu bir platformdur. OnCustomer, gerçek zamanlı dönüşüm oranını artırmaya, gelir artışını teşvik etmeye ve müşteri tutma ve sadakati artırmaya yardımcı olur.

Web Sitesi: oncustomer.asia

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