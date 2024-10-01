Alternatifler - OnceHub
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (Freshworks Inc.'in bir ürünü), müşteri desteğine yönelik modern ve sezgisel yazılımlarla işletmelerin müşterilerini zahmetsizce memnun etmelerine yardımcı olur. Freshdesk, e-posta, web, telefon, sohbet, mesajlaşma ve sosyal medya yoluyla gelen talepleri destek taleplerine dönüştürür ve ka...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk, işletmelerin telefon, e-posta, canlı sohbet, SMS metni, sosyal medya ve daha fazlası üzerinden müşteri iletişimini yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çağrıları departmanlarına veya ekiplerine göre temsilcilerinize atamanıza, çağrıları otomatik olarak müşterinin tanıdığı temsilcilere yö...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. İnsani yardım, kalkınma, sağlık ve diğer sosyal etki girişimlerinde bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, anket verilerinin toplanmasına yönelik yenilikçi ve erişilebilir bir açık kaynak platformu olan KoboToolbox'a ev sahipliği yapıyor ve ba...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings, rezervasyonlarınızı, personelinizi ve müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olan bir randevu planlama uygulamasıdır. Hiçbir randevuyu kaçırmazsınız ve randevunuza daha az randevuya gelmemiş olursunuz.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformumuz, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Oluşturma için kapsamlı bir araç pak...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms, işletmeler için güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Formları çevrimiçi oluşturup paylaşın ve ekibinizle kolayca işbirliği yapın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, ca...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot, şirketlerin müşterileriyle web siteleri, Facebook sayfaları, Twitter, Whatsapp, SMS, e-posta vb. aracılığıyla etkileşime geçmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir müşteri destek çözümüdür. Intercom, Drift, Freshchat vb.'ye açık kaynaklı bir alternatiftir. Müşterinizi bağlayın Konuşma kanal...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta p...