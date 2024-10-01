Alternatifler - OnceHub

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat - Yüksek düzeyde düzenlemeye tabi kuruluşlar için güvenli işbirliği İletişimleri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyan kuruluşlar için oluşturulmuş olup, veri sahipliği, özelleştirmeler veya entegrasyonlardan ödün vermeden iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler, topluluklar ve hatta p...