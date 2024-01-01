Once Upon a Bot

Once Upon a Bot

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Web Sitesi: onceuponabot.com

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Once Upon a Bot, kullanıcıların sıfırdan çocuk hikayeleri oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Platform, hem benzersiz hem de kullanıcının tercihlerine göre uyarlanmış hikayeler oluşturmak için iki son teknoloji ürünü yapay zeka modelini (GPT-3 ve Stable Diffusion) birleştiriyor. Kullanıcılar hikayelerinde yer almak üzere kendi fotoğraflarını yükleyebilir ve eserlerinin okuma düzeyini ve dilini seçebilirler. Once Upon a Bot, geniş bir yaş aralığına uygundur ve çocukların yaratıcı hikayeler oluştururken eğlenirken okuma becerilerini geliştirmeleri için harika bir yoldur. Platform, kullanıcıların hikayelerini düzenlemesine, dışa aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyor ve kullanıcıların hikayelerini yüksek sesle okurken dinleyebilmeleri için bir anlatıcı özelliği sunuyor.

Web Sitesi: onceuponabot.com

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