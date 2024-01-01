ON1'in Portre AI Resim Rötuşlama Eklentisi, portreleri hızlı ve zahmetsizce geliştirmek ve rötuşlamak için makine öğrenimini kullanan güçlü bir araçtır. Profesyonel fotoğrafçılar ve meraklılar için tasarlanan bu yazılım, her yüzü kusursuz bir şekilde rötuşlayarak kullanıcılara profesyonel düzeyde sonuçlar sağlar. Portre AI Resim Rötuşlama Eklentisi ile kullanıcılar, çarpıcı portreler oluşturmak için kolayca kusurları giderebilir, cildi pürüzsüzleştirebilir ve yüz özelliklerini geliştirebilir. Eklenti; lekeler, kırışıklıklar ve eşit olmayan cilt tonları gibi yaygın sorunları otomatik olarak tanımlamak ve düzeltmek için gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarından yararlanır. Bu eklenti, kapsamlı bir fotoğraf düzenleme yazılımı olan ON1 Photo RAW ile sorunsuz bir şekilde çalışarak kullanıcıların portre rötuşlarını iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanır. Doğrudan ON1 web sitesinden satın alınabilir veya abone olunabilir. ON1 Photo RAW, portre rötuşlama özelliklerine ek olarak, fotoğraf düzenleme, fotoğraf geliştirme, maskeleme araçları, gürültü azaltma, gökyüzü düzenleme ve fotoğraf düzenleme gibi bir dizi başka özellik ve araç sunar. çeşitli fotoğraf efektleri. Yazılım aynı zamanda Adobe Lightroom, Adobe Photoshop ve Capture One gibi popüler düzenleme yazılımlarına yönelik eklentileri de destekler. İster profesyonel bir portre fotoğrafçısı ister fotoğraflarınızı geliştirmek isteyen bir meraklı olun, ON1'in Portre AI Resim Rötuşlama Eklentisi değerli bir araçtır Bu, profesyonel düzeyde sonuçlar veren çarpıcı portreler oluşturma sürecini basitleştirir.

Web Sitesi: on1.com

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