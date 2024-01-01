Omnie AI

Omnie AI

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Web Sitesi: omnie.ai

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Omnie AI, çeşitli sektörlerdeki işletmelere yardımcı olan çok kanallı, ekipler arası bir AI asistan platformudur. Bazı temel özellikler ve teklifler şunları içerir: * Kişiselleştirilmiş bir yapay zeka asistanı sağlamak için web sitelerinden, belgelerden ve canlı sistemlerden gelen bilgileri birbirine bağlar * Yapay zeka asistanının hızla bilgi almasına, içerik oluşturmasına ve ekiplere koçluk yapmasına olanak tanır * Müşteri hesapları, ekipler veya projeler için ayrı ayrı başlıklar ve iş akışları oluşturmaya, belgeleri, uygulamaları ve iletişim kanallarını bağlamaya olanak tanır * Öneriler için doğru bireysellik ve proaktiflik düzeyini ayarlamak için kişiselleştirme seçenekleri sunar * İçeriklerin yer imlerine eklenmesine, sohbet geçmişinde arama yapılmasına ve sohbetlerin ekiple paylaşılmasına olanak tanır * Gayrimenkul, işe alım, e-ticaret, hayır kurumları, pazarlama, eğitim, konaklama, finans ve sağlık hizmetleri için sektöre özel yapay zeka çözümleri sunar Platform, insan tercihlerini anlayabilen ve görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zeka çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor. Yol haritası şunları içerir: * Konuşma yoluyla bilgi alımına ve içerik oluşturmaya izin verme * Gerçek zamanlı önerilerde bulunmak için harici uygulamaları bağlama * Yapay zekanın minimum denetimle insanlarla ve makinelerle iletişim kurmasını, kayıtları güncellemesini ve raporlar oluşturmasını sağlama Omnie AI, Intreface Ltd.'nin bir markasıdır. Web sitesi, şirketin ABD, İngiltere ve Hong Kong ofis konumlarını ve iletişim bilgilerini listeler.
Kategoriler:
Business
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: omnie.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Omnie AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zoho SalesIQ

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