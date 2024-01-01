Mevcut video düzenleme uygulamalarının tüm özelliklerini kullanmak için para ödemekten sıkıldıysanız o zaman bir mücevher bulmuş olabilirsiniz! Omniclip'in tamamen ücretsiz olduğu ve bunun da ötesinde açık kaynak olduğu ortaya çıktı. Her şey tarayıcının içinde çalışır, hiçbir özel veri kullanılmaz, her şey cihazınızın disk alanında tutulur. - Kırpma - Bölme - Destekler - Metin, Ses, Video (mp4) ve Resimler - Önizlemede klip düzenleme - döndürme, yeniden boyutlandırma, metin şekillendirme ve daha fazlası - Geri al/Yinele - 4K'ya kadar farklı çözünürlüklerde render alın.

Web Sitesi: omniclip.app

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