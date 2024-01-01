Alternatifler - Omisell
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
PIPE17
pipe17.com
iPaaS'tan daha iyi. Operasyonlarınızı, siparişlerinizi, envanterinizi ve daha fazlasını görmenize, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olan e-ticaret entegrasyonları.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Quivers
quivers.com
Quivers, markanızın perakendecilerle rekabet etmeden siparişleri doğrudan yerine getirmesine yardımcı olmak için işbirliğine dayalı bir ticaret çözümü sunar.
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit, online pazaryeri ve e-ticaret sistemlerinizin tüm sipariş ve faturalama işlemlerini tek panelden hızlı ve basit bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret yazılım çözümüdür. Bicockpit ürün yönetimi aracı, platformlar arası ürün transferini kullanıcılar için kolaylaştırır. Ürünler, e-t...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder, eBay, Amazon, Magento, Shopify ve daha fazlasında satış yapan işletmeler için birinci sınıf çok kanallı bir perakende çözümüdür.
SQQUID
sqquid.com
SQQUID çok kanallı satış otomasyonu, perakendecilerin birden fazla mağaza konumu ve çevrimiçi kanalda satışlarını artırmasına ve sipariş işleme ve nakliye maliyetlerini azaltmasına yardımcı olur.
Twirll
twirll.com
Konaklama, Perakende (B2C), Toptan Satış (B2B), Üretim ve Hizmetlere yönelik işleri büyütmek, otomatikleştirmek ve yürütmek için tüm iş uygulamaları tek bir bulut çözümünde
Accumula
accumula.com
Accumula'nın çok kanallı platformu, kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için perakendecilerin çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarını birleştiriyor. E-ticareti, mağaza içi ve arka ofis operasyonlarını tek bir sisteme entegre ederek yeniden eğitimi en aza indiriyor ve satışları en üst düzeye çıkarıyor...
ChannelApe
channelape.com
Ticaret için Stratejik Envanter Yönetimi Yazılımı Üç temel ürün: 1. İçgörüler - Çok Kanallı Markalar için oluşturulmuş Kontrol Paneli, Raporlar ve Uyarılar Neye, nerede ve neden sahip olduğunuzu tam olarak bilin. Ticaret için oluşturulmuş İş Zekası. Siparişler, yerine getirmeler, envanter ve ürün pe...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendeciler için küresel büyüme platformudur. Tüm ticaret operasyonunuza tek bir platformdan güç verin. 100'den fazla entegrasyonla (Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi popüler platformlar dahil) Linnworks, sipariş ve envanter yönetimi, analiz ve tahmin, depo yönetimi, sa...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, karmaşık e-Ticaret Operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Shipedge tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri, e-Ticaret işlemlerini otomatikleştirmek için Sipariş Yönetimi ve Depo Yönetim Sistemleridir. Şirketlerin bir veya daha fazla depoyu (karşılama...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi gör...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret alanında başarıya ulaşmak isteyen işletmelerin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkan, yapay zeka destekli bir sınır ötesi e-ticaret entegrasyon çözümü yazılım şirketidir. Envanter yönetimi, sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, rapor yönetimi, içerik yönetimi, iade ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden kolayca çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş özellikleri, ürünlerin uluslara...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...