Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Olsera bir Satış Noktasından (POS) çok daha fazlasıdır. MSME'lere uygun hepsi bir arada kasiyer uygulamasıyla, işinizin her adımını desteklemek için baştan sona eksiksiz bir çözüm sunmak için buradayız. Haydi, Olsera ile ilerlemeye hazırlanın!

Web Sitesi: olsera.com

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