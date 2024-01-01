Olsera.com

Olsera.com

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Web Sitesi: olsera.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Olsera.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Olsera bir Satış Noktasından (POS) çok daha fazlasıdır. MSME'lere uygun hepsi bir arada kasiyer uygulamasıyla, işinizin her adımını desteklemek için baştan sona eksiksiz bir çözüm sunmak için buradayız. Haydi, Olsera ile ilerlemeye hazırlanın!
Kategoriler:
Business
Perakende POS Sistemleri

Web Sitesi: olsera.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Olsera.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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