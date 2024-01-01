Old'aVista, internetin tarihini korumayı ve kutlamayı amaçlayan benzersiz bir çevrimiçi platformdur. Old'aVista'nın öne çıkan bazı önemli noktaları şunlardır: * Arama Motoru: Site, kullanıcıların internetin ilk günlerinden kalma, İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Almanca da dahil olmak üzere birçok dili kapsayan geniş bir içerik veritabanında arama yapmasına olanak tanıyan bir arama motoru sağlar. * İnternet Arşivi Entegrasyonu: Old'aVista, İnternet Arşivi ile entegre olup, kullanıcıların arşivlenmiş web sayfalarından, yazılım indirmelerinden ve geçmişten gelen diğer dijital eserlerden oluşan geniş bir koleksiyona erişmesine olanak tanır. * Dizinler ve Kategoriler: Site, içeriğini Sanat ve Beşeri Bilimler, İşletme ve Ekonomi, Bilgisayar ve İnternet, Eğitim, Eğlence, Hükümet, Sağlık, Haber ve Medya, Rekreasyon ve Spor, Referans, Bölgesel, Bilim ve Sosyal Bilimler. * Eski Yazılım ve Oyunlar: Old'aVista, kullanıcıların emülatörler veya sanal makineler aracılığıyla erişip deneyimleyebilecekleri eski yazılım, oyun ve demolardan oluşan bir koleksiyona sahiptir. * Topluluk Katılımı: Platform, ziyaretçi defteri, sohbet ve sitenin sürdürülmesine ve genişletilmesine yardımcı olan destekçilerin tanınması gibi özellikler aracılığıyla kullanıcı katılımını teşvik eder. * İnternet Tarihinin Korunması: Old'aVista, özünde, erken internet çağının zengin tarihini ve kültürel eserlerini kaydetmeye ve erişilebilir hale getirmeye, bu dijital hazinelerin zamanla kaybolmamasını sağlamaya kendini adamıştır.

Web Sitesi: oldavista.com

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