Alternatifler - Ofisly

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fi...