Alternatifler - odrive

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer, Hollanda merkezli internet tabanlı bir bilgisayar dosya aktarım hizmetidir. Şirket 2009 yılında Amsterdam'da Rinke Visser, Bas Beerens ve Nalden tarafından kuruldu. WeTransfer, Ekim 2018'de uygulamasını "Collect by WeTransfer" adıyla yeniden başlattı. Mayıs 2020'de Hindistan, güvenlik ne...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında k...

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Birlikte çalışan ekipler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizin birlikte çalışma biçimini dönüştürün; onlara güvenli, paylaşılan bir çalışma alanı verin, böylece fikirlerinin tasarımdan gerçekleştirmeye kadar bir yuvası olsun. Ekip çalışmasını yaratın, işbirliği yapın ve gerçekleştirin.

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud, dosya barındırma hizmetlerini oluşturmaya ve kullanmaya yönelik bir istemci-sunucu yazılımı paketidir. Nextcloud ücretsiz ve açık kaynaklıdır; bu, herkesin onu kendi özel sunucu cihazlarına kurmasına ve çalıştırmasına izin verildiği anlamına gelir. Nextcloud uygulaması işlevsel olarak Dr...

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz, paylaşabileceğiniz ve üzerinde çalışabileceğiniz güvenli bulut depolama alanıdır. Onlara gittiğiniz her yerden, herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz! 10 GB Ücretsiz kazanın!

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Ekipler ve bireyler için çevrimiçi dosya yönetimi. Ekibinizi, her şeyin gerçek zamanlı olarak herkesin kullanımına açık olduğu, güvenli ve işbirliğine dayalı bir çalışma alanına getirin. Güvenli bir şekilde oluşturun, işbirliği yapın ve işlerinizi tamamlayın.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr, ömür boyu ücretsiz depolama alanı ve birden fazla bulut hesabını (Dropbox, Google Drive, OneDrive) ve kişisel depolarınızı bağlama seçenekleriyle güvenli AB tabanlı bulut depolama alanı sunar. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi saklamanın, bunlara erişmenin ve paylaşmanın daha i...

Sync

Sync

sync.com

Sync ile dosyalarınızı her yerden saklayın, paylaşın ve erişin.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Ultra güvenli bulut depolama ve dosya paylaşımı. Kişisel fotoğraflarınızı ve çalışma dosyalarınızı uçtan uca şifreleme ve İsviçre gizliliğiyle koruyun. Bireysel planlar 500 GB şifreli çevrimiçi depolama alanından başlar.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

DigiBoxx - Hint dosya paylaşım uygulaması ve bulut depolamalı çevrimiçi dosya aktarım platformu. Dosyaları çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşın. Görüntüleri, videoları, belgeleri, klasörleri veya dijital varlıkları herhangi bir cihazda paylaşın.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. bir Amerikan siber güvenlik ve veri yedekleme şirketidir. 2007 yılında Norwalk, Connecticut'ta kurulan şirket, 2017 yılında Vista Equity Partners'ın bir yan kuruluşu haline geldi ve Autotask Corporation ile birleşti.

DropSend

DropSend

dropsend.com

DropSend ile büyük dosyaları ücretsiz gönderin. Dosyaları e-postayla gönderin, çevrimiçi olarak depolayın, gönderimleri ve indirmeleri kontrol edin ve işletmeniz için DropSend'i kullanın.

CAYA

CAYA

getcaya.com

CAYA ile tüm belgeleri alın, düzenleyin ve düzenleyin. 20.000'den fazla müşteri halihazırda CAYA'yı bulutta bir belge merkezi olarak ve günlük postalarını dijitalleştirmek için kullanıyor.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub, iş bilgilerini ve dosyalarını iş ortakları, müşteriler, iş arkadaşları ve tedarikçilerle kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan bir web uygulamasıdır.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

En değerli ve yüksek riskli veri türünüzü (dijital içerik) herhangi bir bulutta, herhangi bir cihazda, herhangi bir yerde güvence altına almak, yönetmek ve en üst düzeye çıkarmak için tek bir platform kullanın.

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123, tüm kağıtlarınızı, PDF'lerinizi ve dijital medyanızı aranabilir ekip tabanlı bir sisteme kaydetmenin hızlı, kolay ve güvenli yoludur.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche, Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM), belge yönetimi (DMS) ve BPM çözümlerinde dünya lideridir. Laserfiche'in sizin için neler yapabileceğini keşfedin.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

KOBİ'ler için proje yönetimi yazılımı. Çevrimiçi işbirliği aracı · 35.000'den fazla müşteri · 4,67/5 - 423 değerlendirme · 1 Numaralı Üretkenlik Uygulaması

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Cloudup ile video, fotoğraf, müzik, bağlantılar ve dosyalar gibi her şeyin akışını anında ve kolayca paylaşın.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, 2012 yılında kurulmuş küresel bir veri şifreleme ve dijital gizlilik sağlayıcısıdır. Şirketin merkezi Washington, D.C.'dedir ve bugüne kadar 76 milyon dolardan fazla para toplamıştır.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.

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