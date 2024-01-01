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Ocula, dünyanın önde gelen sanatçıları ve galerileri tarafından sergilenen çağdaş sanatı sunuyor ve şu anda sanatı şekillendiren kişiler, fikirler ve olaylar hakkında rapor veriyor. Dünyanın dört bir yanından sergiler, galeriler, sanatçılar ve sanat piyasasıyla ilgili haberler.

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