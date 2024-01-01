Gadget, spagetti, katman kaymaları, yapışma sorunları ve diğer yazdırma hataları gibi çeşitli hataları tespit etmek için en son teknoloji ürünü bilgisayarlı görme algoritmalarını kullanan bir 3D baskı yapay zeka arıza tespit yardımcısıdır. Yazdırmayı otomatik olarak duraklatmak veya SMS, e-posta, Telegram, Discord, Slack ve diğer hizmetler aracılığıyla bildirim göndermek için kullanılabilir. Gadget ayrıca OctoPrint uygulama desteğinin yanı sıra tam kare hızı bağlantıları ve hızlı görünümler de sağlayabilir. Yapay zeka destekli teknoloji sürekli öğreniyor ve kullanıcılar doğruluğu artırmaya yardımcı olmak için geri bildirim sağlayabiliyor. OctoEverywhere destekçileri daha hızlı algılama süreleri, gelişmiş yapay zeka algılama modelleri, otomatik yazdırma duraklatma ve daha fazlası gibi ek avantajlardan yararlanabilir.

Web Sitesi: octoeverywhere.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OctoEverywhere ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.