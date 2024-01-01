OctoEverywhere

OctoEverywhere

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: octoeverywhere.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OctoEverywhere çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gadget, spagetti, katman kaymaları, yapışma sorunları ve diğer yazdırma hataları gibi çeşitli hataları tespit etmek için en son teknoloji ürünü bilgisayarlı görme algoritmalarını kullanan bir 3D baskı yapay zeka arıza tespit yardımcısıdır. Yazdırmayı otomatik olarak duraklatmak veya SMS, e-posta, Telegram, Discord, Slack ve diğer hizmetler aracılığıyla bildirim göndermek için kullanılabilir. Gadget ayrıca OctoPrint uygulama desteğinin yanı sıra tam kare hızı bağlantıları ve hızlı görünümler de sağlayabilir. Yapay zeka destekli teknoloji sürekli öğreniyor ve kullanıcılar doğruluğu artırmaya yardımcı olmak için geri bildirim sağlayabiliyor. OctoEverywhere destekçileri daha hızlı algılama süreleri, gelişmiş yapay zeka algılama modelleri, otomatik yazdırma duraklatma ve daha fazlası gibi ek avantajlardan yararlanabilir.

Web Sitesi: octoeverywhere.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OctoEverywhere ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Printnanny

Printnanny

printnanny.ai

Distill

Distill

distill.io

Threado AI

Threado AI

threado.com

BookBaby

BookBaby

bookbaby.com

Level Frames

Level Frames

levelframes.com

Finch 3D

Finch 3D

finch3d.com

ximilar

ximilar

ximilar.com

Teesom

Teesom

teesom.com

Inkmonk

Inkmonk

inkmonk.com

Jepto

Jepto

jepto.com

NewReleases

NewReleases

newreleases.io

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası