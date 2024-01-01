Alternatifler - Octadesk
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sı...
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
MyAlice
myalice.ai
Daha Fazla Kanal. Daha Fazla Müşteri. Daha Fazla Satış. Müşterilerinizin olduğu her yerde satış yapın ve destek verin ve her şeyi doğrudan MyAlice'den yönetin.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
Tolstoy
gotolstoy.com
Müşterilerinizle yüz yüze görüşmeye başlayın.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize, E-Ticaret için Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenen lider konuşma platformudur. Önde gelen konuşma platformu iAdvize, 2.000'den fazla e-ticaret markasının Trusted Generative AI tarafından desteklenen geniş ölçekte kapsayıcı bir müşteri deneyimi sunmasına olanak tanıyor ve müşteri yolc...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead, etkileyicileri, markaları ve yayıncıları içeriklerinden satış elde etmelerine olanak tanıyan bir SaaS aracıdır.
Taggbox
taggbox.com
Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.
Zupain
zupain.com
Zupain is a platform that helps businesses create and manage online stores. Our cutting-edge platform makes it easy for business owners to build their stores, integrate social media and messenger services, and more. We are revolutionizing how online stores are created and managed, and we are the ult...
Soldsie
soldsie.com
Soldsie is a social commerce platform that allows customers to purchase products through comments on Facebook, Instagram, and Pinterest.
ChatGenie
chatgenie.ph
End-to-end store provider for businesses within Messenger, GCash, and other non-conventional eCommerce platforms.
Boostiny
boostiny.com
Boostiny is the leading cross-channel mobile marketing platform by ArabyAds to grow online transactions at scale. Boostiny enables advertisers to acquire users, and drive new and repeat transactions. The platform’s AI-led coupon attribution technology equips advertisers with 100% deterministic attri...
Miappi
miappi.com
Miappi is a tried and tested UGC platform, used by brand or ecommerce managers, social media leads and others. Miappi allows users to curate, moderate, license and distribute authentic content from consumers. Republish high performing, rights-managed UGC to: - Microsites and campaign landing pages -...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com, web mağazalarını otomatik olarak Facebook'a aktarmak için tasarlanmış, hem Facebook arenasına hem de orijinal markanın görünümüne ve hissine uyacak şekilde tamamen özelleştirilmesini sağlayan lider bir Sosyal ticaret platformudur.
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox, etkileşimi, sosyal kanıtı ve satışları artırmak için markaların alıcı yolculuğu boyunca sosyal içerikten yararlanmasına ve dağıtmasına yardımcı olacak görsel bir pazarlama platformu sunan ödüllü bir SaaS şirketidir. Flowbox'ın kalbi, teknolojinin daha etkili, dönüştürücü ve şeffaf bir pazar...
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
LazyChat
lazychat-landing.vercel.app
LazyChat, doğrudan sosyal medya gelen kutunuzdan satış yapmaya yönelik bir sosyal ticaret platformudur. Özellikleri arasında envanter ve ürün kataloğu yönetimi, kolay ödeme, otomatik sohbet robotu, sepetten vazgeçme otomasyonu, yayın ve daha fazlası yer alır. Otomatik müşteri desteğiyle yanıt süresi...
Bambuser
bambuser.com
Video içeriğinin büyüsü sayesinde markalara kitlelerinden anında dönüşüm, geri bildirim ve etkileşim sağlayarak güç veren 1 numaralı video ticaret platformuyuz.