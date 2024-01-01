Ocelot

Ocelot

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Web Sitesi: ocelotbot.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ocelot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ocelot is the trusted partner for AI-driven communications in higher ed. We collaborate with hundreds of public and private institutions across the U.S. to enhance student experiences by acting as the central link between campus systems and student engagement channels. Ocelot’s on-demand and multi-channel platform is purpose-built for higher ed, underpinned by an unrivaled, domain-specific knowledge base, flexible campus-wide integration, and advanced AI. We help schools unlock existing siloed data to provide more personalized and integrated student experiences that drive enrollment and boost student success.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: ocelotbot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ocelot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

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Smartsupp

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Jupiter Education

Jupiter Education

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Flint

Flint

flintk12.com

3BL Media

3BL Media

3blmedia.com

S/P2

S/P2

sp2.org

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

ebsco.com

Moniker

Moniker

moniker.com

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