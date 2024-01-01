Observe.AI

Observe.AI

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Web Sitesi: observe.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İletişim Merkezleri için Konuşma Zekası. Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir. Müşteri etkileşimlerinin %100'ünden öngörüler elde edin, ön saflardaki ekip performansını en üst düzeye çıkarın ve sektörde bir ilk olan iletişim merkezi LLM'ye dayalı sonuçları hızlandırın.

Web Sitesi: observe.ai

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