Observe.AI

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İletişim Merkezleri için Konuşma Zekası. Üretken Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir. Müşteri etkileşimlerinin %100'ünden öngörüler elde edin, ön saflardaki ekip performansını en üst düzeye çıkarın ve sektörde bir ilk olan iletişim merkezi LLM'ye dayalı sonuçları hızlandırın.

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