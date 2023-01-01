Alternatifler - O4S
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, kullanımı kolay teknoloji, özelleştirilebilir ödüller ve promosyonlar ile otomasyonu birleştiren, hepsi bir arada bir ödeme ve pazarlama platformudur.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Smile.io
smile.io
Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Puanların ve ödüllerin ötesine geçen ilişkiler. Mevcut müşterilerinizin işinizi sizin için büyütmesine izin verin. Nasıl? Puanların ve ödüllerin ötesine geçen, daha iyi müşteri ilişkileri yoluyla daha fazla müşteri yaşam boyu değeri ve uygun maliyetli satın alma sağlayan bir sadakat programı oluştu...
Stamped
stamped.io
E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency sources and supplies clients around the world with digital rewards from a unique catalog featuring top brands, prepaid and other cash-like options in 24 different currencies in 36 countries. NeoCurrency is an independent, U.S.-based provider of digital rewards and prizes for promotions &...
Nector
nector.io
The Nector loyalty app is a valuable tool for businesses to cultivate customer loyalty, drive repeat purchases, acquire new customers, gather insights, and streamline operations. By implementing personalised loyalty programs, businesses can incentivize repeat purchases and create a sense of value fo...
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo is a digital loyalty card service for small/medium size retailers and eateries. Loyalzoo offers an affordable, subscription based system to allow retailers of any size run their own in-store loyalty program.Loyalzoo is a digital loyalty card service for small/medium size retailers and eater...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen's partner program is for marketing agencies and software companies. If your company wants to implement exceptional loyalty programs, then we can be a perfect match! Contact us to become a partner.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant helps offline businesses worldwide create meaningful connections with their customers.Its proprietary platform offers a powerful CRM system, a white-label app and POS integration.
Loyale
loyale.io
Loyale is a cloud-based customer loyalty platform that offers reward schemes and marketing tools to companies. It can integrate with existing stack such as Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp, and more to automate workflows. The software offers advanced features such as points, rewards, coup...
inCust
incust.com
inCust offers the customer lifecycle management platform that lets any business attract and retain customers, sell prepaid goods, process payments, analyze customer activity, communicate with customers and more. Retailers benefit from individual loyalty programs, digital coupons, and gift cards, pre...
Poket
poket.com
Poket is an award-winning all-in-one Loyalty Program Software that helps businesses increase repeat sales and attract more new loyal customers. With Poket, merchants can set up any combination of loyalty program types tailored to suit their business no matter what industry they’re in. The platform a...
OptCulture
optculture.com
OptCulture is a retail focused customer-engagement and loyalty solution. It assimilates opted-in customer data from disparate retail systems and sources like POS software, e-Commerce engines, information websites and even physical forms. Harnessing such data, it provides retailers with buying and be...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked is a gamification platform for creating interactive promotions to increase lead generation, reward and incentivize sales teams and build customer loyalty. Turn leads into micro-influencers. Engage and incentivize your audience with personalized campaigns and promotions no matter the channel...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes is a Shopper Experience Platform, enabling ecommerce retailers to dynamically engage with shoppers. Ecommerce retailers can use SiteVibes to collect authentic product reviews, create a loyalty program, make user-generated content from Instagram shoppable, show social proof messaging, and d...
Lootly
lootly.io
Lootly is a Loyalty & Rewards, Referrals and VIP Platform helping eCommerce brands build great relationships with their customers. Lootly powers over 2,000 global rewards programs and serves millions of points & customers - daily. Lootly makes it easy to launch your own Loyalty program in just a few...
Ackroo
ackroo.com
Through vendor and industry consolidation, Ackroo provides marketing, payment and point-of-sale solutions for merchants of all sizes. Ackroo’s self-serve, data driven, cloud-based marketing platform helps merchants in-store and online process and manage loyalty, gift card and promotional transaction...
99minds
99minds.io
99minds is an all-encompassing solution to customer engagement, acquisition, and retention. We are an omnichannel marketing automation platform for eCommerce and in-store requiring Gift Cards processing & management, Loyalty and Reward Programs, Coupons, and Referral solutions. The best part about 9...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty is the world's leading web application to create and manage digital stamp cards for Apple and Google Wallet. Design your cards online, send push messages to customers, capture transaction history, and view customer insights. No tech knowledge needed, no need to touch your POS, and no a...
Gameball
gameball.co
Gameball is a loyalty and gamification marketing platform designed to turn visitors and occasional buyers into loyal, lifetime customers. Empowering mobile-first experiences with gamified loyalty programs designed to retain and grow their customer base.
Paylode
paylode.com
Paylode is the customer perks platform for companies that want to rapidly launch a highly engaging customer perks program. Paylode enables companies to provide a comprehensive perks program for their customers in a fraction of the time and cost it takes to build one in-house. Paylode is like having ...
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Drive customer loyalty and growth with Kangaroo Rewards, a leading omnichannel loyalty engine trusted by thousands of SMBs and Fortune 500 companies. Craft hyper-personalized engagement with targeted rewards, automated marketing, and your own branded app. Witness average order values soar as custome...
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Drive customer loyalty and growth with Kangaroo Rewards, a leading omnichannel loyalty engine trusted by thousands of SMBs and Fortune 500 companies. Craft hyper-personalized engagement with targeted rewards, automated marketing, and your own branded app. Witness average order values soar as custome...
TapMango Merchant
tapmango.com
Simple yet powerful customer retention and acquisition platform. Build you your own branded rewards program.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango strengthens relationships by providing a Customer Engagement Platform offering businesses innovative solutions through their own loyalty program.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify is an API-first, cloud-based promotion and loyalty management platform for digital teams. It assists in growing customer loyalty, acquiring new customers, and boosting revenue with targeted incentives and contextual rewards. We help companies of all sizes launch, distribute and track cust...
AiTrillion
aitrillion.com
Experience Marketing Automation Powered With Actionable Artificial Intelligence - Get AiTrillion! AiTrillion is the first-ever SaaS-based Artificial Intelligence enabled – all-in-one marketing platform for eCommerce sellers. It’s 11+ customer engagement channels integrated with analytics built for t...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy c...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recur...
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...
Influence.io
influence.io
Influence.io, e-Ticaret markalarının kişiselleştirilmiş bir sadakat ve tavsiye programı oluşturarak işlerini büyütmeleri için ideal bir tak ve çalıştır çözümüdür. Geleceğe yönelik bu araçla müşteriler, sipariş verme gibi işlemleri tamamlayarak puan kazanabilir ve bu puanları daha sonra özel avantajl...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf veriler...
Perkville
perkville.com
Perkville sağlık, fitness, salon, spa ve perakende sektörlerine yönelik lider bir elde tutma ve yönlendirme çözümüdür. Ödül programımız doğrudan POS veya planlama sistemleriyle entegre olur ve her işletmeye özel olarak uyarlanabilir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmelerde kullanılan Perkville sist...
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Marsello
app.marsello.com
Çok kanallı perakendeciler için Akıllı Sadakat ve Pazarlama. Tamamen kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için POS ve e-Ticaret uygulamalarınızı entegre edin.
Giftbit
giftbit.com
Ödül ve teşvik programlarınız için dijital hediye kartları satın alın, gönderin ve takip edin.
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Yerel İşletmeniz için Akıllı Sadakat Kulübü. Parmağınızı bile kıpırdatmadan müşterilerinizi ödüllendirin, satışları artırın ve tekrarlanan işleri teşvik edin!