Alternatifler - NVIDIA GeForce NOW
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Yeni nesil oyunları ve eğlenceyi Xbox ile deneyimleyin. Koleksiyonunuzu başlatmak veya koleksiyonunuza eklemek için konsolları, yeni ve eski Xbox oyunlarını ve aksesuarlarını keşfedin.
Amazon Luna
amazon.com
Zaten sahip olduğunuz cihazlarda harika oyunlar oynamanın kolay olduğu Amazon'un bulut oyun hizmeti Luna ile tanışın. Uzun indirmeler veya güncellemeler için beklemenize gerek yok; yalnızca oynayın.
Shadow PC
shadow.tech
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