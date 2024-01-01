Alternatifler - NVIDIA GeForce NOW

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Yeni nesil oyunları ve eğlenceyi Xbox ile deneyimleyin. Koleksiyonunuzu başlatmak veya koleksiyonunuza eklemek için konsolları, yeni ve eski Xbox oyunlarını ve aksesuarlarını keşfedin.

Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Zaten sahip olduğunuz cihazlarda harika oyunlar oynamanın kolay olduğu Amazon'un bulut oyun hizmeti Luna ile tanışın. Uzun indirmeler veya güncellemeler için beklemenize gerek yok; yalnızca oynayın.

Shadow PC

Shadow PC

shadow.tech

Sadece bir tıklamayla tam donanımlı bir Windows PC. Shadow PC, bir uygulama veya tarayıcı aracılığıyla uzaktan erişebileceğiniz güçlü bir Windows PC'dir. Arttırılmış yeteneklerle gelen yeni tekliflerimizi kullanmaya başlayın.

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