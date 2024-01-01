Numerator Insights, üreticilere ve perakendecilere, kullanıcı dostu bir platformda marka ve kanal değiştirme, hane halkı penetrasyonu ve alışveriş profilleri dahil olmak üzere çok kanallı tüketici davranışlarına ilişkin görünürlük sağlar. Numerator Insights, tüketici davranışları hakkında gerçek zamanlı olarak daha hızlı ve daha derin yanıtlar sağlamak için 35'ten fazla esnek rapor sunarak markaların ve perakendecilerin büyüme fırsatlarını belirlemesine yardımcı oluyor. Numerator Insights, Amerika'nın en büyük, en çeşitli tüketici paneli olan Numerator OmniPanel'den alınan verilerle desteklenmektedir. Numerator OmniPanel, 105.000'den fazla statik panelistten 1 milyardan fazla geziyi ve 800'den fazla demografik, psikografik ve medya tüketim özelliğini yakalayarak kanallar arasındaki tüketici davranışına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlar. Numerator OmniPanel, çok kanallı tüketici davranışının yanı sıra her yolculuğu etkileyen tutum ve görüşler hakkında benzersiz bilgiler sağlar. Numerator Hakkında: Numerator, pazar araştırmasına hız ve ölçek getiren bir veri ve teknoloji şirketidir. Numerator, yavaş değişen pazar araştırma endüstrisi için benzersiz 360 derecelik tüketici anlayışı sağlamak üzere 1 milyondan fazla ABD'li haneden elde edilen birinci taraf verilerini ileri teknolojiyle harmanlıyor. Merkezi Chicago, IL'de bulunan Numerator'ın dünya çapında 2.500'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Fortune 100 şirketlerinin çoğunluğu Numerator müşterisidir.

Web Sitesi: numerator.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Numerator ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.