Alternatifler - Nullstone

Replit

Replit

replit.com

Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

DigitalOcean, Inc., merkezi New York City'de bulunan ve dünya çapında veri merkezlerine sahip bir Amerikan bulut altyapı sağlayıcısıdır. DigitalOcean, geliştiricilere birden fazla bilgisayarda aynı anda çalışan uygulamaları dağıtmaya ve ölçeklendirmeye yardımcı olan bulut hizmetleri sağlar. Ocak 201...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...

Vercel

Vercel

vercel.com

Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da de...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

İçinizdeki Yaratıcı için. İnşa etmek. Birleştirmek. Uzatmak. İşin geleceği dijitaldir ve her büyüklükteki işletmenin hızla dönüşmesi gerekiyor. Zoho Creator, gereksinimlerinizin karmaşıklığı ve kodlama uzmanlığı ne olursa olsun size geçişi hızlı, güvenli ve kusursuz hale getirme gücü veren az kodlu...

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

Gitpod, tarayıcınızda VS Code tarafından desteklenen önceden oluşturulmuş, işbirliğine dayalı geliştirme ortamları sağlayarak geliştirici iş akışlarını kolaylaştırır.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Python'u bulutta barındırın, çalıştırın ve kodlayın! Ücretsiz olarak başlayın. Temel planımız tam Python ortamının kurulu olduğu makinelere erişmenizi sağlar. Yazılım yüklemenize veya kendi sunucunuzu yönetmenize gerek kalmadan web sitenizi veya herhangi bir kodu doğrudan tarayıcınızdan geliştirebi...

Glitch

Glitch

glitch.com

Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk, Bulutta web siteleri ve uygulamalar oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız tek web barındırma kontrol panelidir! Plesk Hosting Platformunu Alın!

Render

Render

render.com

Render, tüm uygulamalarınızı ve web sitelerinizi ücretsiz SSL, global CDN, özel ağlar ve Git'ten otomatik dağıtımlarla oluşturup çalıştırabileceğiniz birleşik bir buluttur.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

IBM bulut bilişim, bilgi teknolojisi şirketi IBM tarafından iş amaçlı sunulan bir dizi bulut bilişim hizmetidir. 190'dan fazla benzersiz hizmeti kullanarak hemen oluşturmaya başlayın.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

En basit sunucusuz platformla yeni bir çığır açın. Catalyst, geliştiricilerin sunucuları yönetmeye gerek kalmadan birinci sınıf çözümler oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan, yüksek düzeyde ölçeklenebilir, sunucusuz bir platformdur.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

MyKinsta kontrol paneline giriş yapın ve Kinsta'da barındırılan WordPress sitelerinizi yönetin.

Exotel

Exotel

exotel.com

Ses, mesajlar ve kullanıcı doğrulama için sınıfının en iyi API'lerini sağlayan en güvenilir bulut iletişim şirketi. Çözümler arasında numara maskeleme, IVRS, bulut PBX, sanal telefon numaraları, çağrı yazılımı, SMS ve çağrı otomasyonu yer alır. Dünya çapında 2500'den fazla işletme tarafından güvenil...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard, Ruby on Rails, PHP ve Node.js dağıtımı ve yönetimine odaklanan bir hizmet şirketi olarak San Francisco, Kaliforniya merkezli, özel bir platformdur.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

Tek platform, tüm hizmetleriniz. Koyeb birleşik platformu, sevdiğiniz dilleri, çerçeveleri ve teknolojileri birleştirmenize olanak tanır. Popüler dillerin yerel desteği ve yerleşik Docker kapsayıcı dağıtımı sayesinde her türlü uygulamayı dağıtın. Kullanımı kolay ve ölçeklenebilir sunucusuz bir platf...

Northflank

Northflank

northflank.com

Güçlü bir kullanıcı arayüzü, API ve CLI ile mikro hizmetler, işler ve yönetilen veritabanları oluşturmak ve ölçeklendirmek için kapsamlı geliştirici platformu.

Timescale

Timescale

timescale.com

Timescale Cloud: TimescaleDB ve PostgreSQL'in gücü ve güvenilirliği, seçtiğiniz bulut sağlayıcısında devreye alınır ve verilerinizin depolandığı yer üzerinde daha fazla kontrol sağlar.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.

Back4App

Back4App

back4app.com

İlişkisel verileri bulutta depolayın ve sorgulayın. Ölçeklenebilir, açık kaynaklı bir arka uçla GraphQL ve REST üzerinden erişilebilir hale getirin.

Modal

Modal

modal.com

Modal, veri mühendisleri ve veri bilimcileri için daha iyi bir altyapı oluşturur.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Geliştirici self servisinin kilidini açın Dakikalar içinde Kubernetes. mogenius, bulutta yerel karmaşıklığı soyutlayan ve geliştiricilere kodlarını Kubernetes'te dağıtmaları ve yönetmeleri için sezgisel bir self-servis portal sağlar.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

Tam yığın Javascript uygulamaları. Buluta dağıtıldı. Tam yığın JavaScript uygulamanızı dakikalar içinde zahmetsizce başlatın ve odak noktanızı en önemli şeye, yani uygulamanızın kendisine kaydırın. Geliştirme sürecinizi geliştirmek için güçlü araç paketimizden yararlanın.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

Red Hat® Bulut Hizmetleri, güvenilir uzmanlar altyapıyı yönetirken ekiplerin kendileri için en önemli işlere (uygulamaların hızlı geliştirilmesi, devreye alınması ve geliştirilmesi) odaklanmasına yardımcı olur. İşletmenizi modernleştirmenin, maliyetleri azaltmanın ve daha fazla özgürlükle geliştirm...

Dagster

Dagster

dagster.io

Çekme talebinden üretime. Zahmetsizce. Tamamen sunucusuz veya hibrit dağıtımlar, yerel dallanma ve kullanıma hazır CI/CD ile geliştirici deneyimine öncelik veren kurumsal orkestrasyon platformu.

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

Kurumsal altyapılar ve e-ticaret gibi yüksek trafiğe sahip siteleri hızla oluşturmanıza, test etmenize, geliştirmenize, uzaktan yönetmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan bulut tabanlı altyapı sağlayıcısı

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

İş Akışlarını ve Özel Bulutu Basitleştirin. Veri yönetimi, depolama, iş akışları, belge yönetimi ve güvenlik için tam entegre özel bulut çözümü. Bulutta, şirket içi, hibrit ve çoklu bulut ortamlarında çalışır!

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

HarperDB'nin küresel uygulama platformu, ışık hızında veritabanı, yerleşik API sunucusu ve gerçek zamanlı küresel veri çoğaltmayı içeren tek bir paketle geliştirmeyi basitleştirir. Buluttan uçtan şirket içine dağıtın.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

Önce tasarlayın. Gerektiğinde kodlayın. Yalnızca saniyeler içinde hızlı bir şekilde geçerli Terraform kodunu oluşturmadan önce tasarımı vurgulayarak doğru yolda başlayın.

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