50'den fazla özelliğiyle NUACOM, iş amaçlı "Hepsi bir arada" telefon sistemi çözümüdür. VoIP olarak da adlandırılan esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir Barındırılan PBX teknolojimiz, İnteraktif Sesli Yanıt (IVR), Çağrı Kaydı, Çağrı Sıralama, Yerel ve Uluslararası telefon numaraları, Mobil Uygulama, Web tabanlı çağrı analizi ile iş iletişiminizi bir sonraki seviyeye taşır. ve diğer birçok gelişmiş özellik. NUACOM hesabınızı 2 dakika içinde kurun ve satış sürecinizi anında hızlandırın, müşteri destek departmanınızı geliştirin ve şirketinizi modernleştirin.

Web Sitesi: nuacom.com

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