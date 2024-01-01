NUACOM

NUACOM

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Web Sitesi: nuacom.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde NUACOM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

50'den fazla özelliğiyle NUACOM, iş amaçlı "Hepsi bir arada" telefon sistemi çözümüdür. VoIP olarak da adlandırılan esnek, güvenilir ve ölçeklenebilir Barındırılan PBX teknolojimiz, İnteraktif Sesli Yanıt (IVR), Çağrı Kaydı, Çağrı Sıralama, Yerel ve Uluslararası telefon numaraları, Mobil Uygulama, Web tabanlı çağrı analizi ile iş iletişiminizi bir sonraki seviyeye taşır. ve diğer birçok gelişmiş özellik. NUACOM hesabınızı 2 dakika içinde kurun ve satış sürecinizi anında hızlandırın, müşteri destek departmanınızı geliştirin ve şirketinizi modernleştirin.
Kategoriler:
Business
VoIP Sağlayıcıları

Web Sitesi: nuacom.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, NUACOM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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