NSFW JS

NSFW JS

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Web Sitesi: nsfwjs.com

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NSFWJS, istemcinin tarayıcısındaki uygunsuz olabilecek görselleri, görüntüyü bir sunucuya göndermeye gerek kalmadan belirlemeye yardımcı olmak için tasarlanmış bir JavaScript kitaplığıdır. Kütüphane, JavaScript için açık kaynaklı bir makine öğrenimi kütüphanesi olan TensorFlowJS tarafından desteklenmektedir. Kütüphane, görüntülerdeki belirli desenleri tanıyacak şekilde eğitilmiştir ve mevcut doğruluk oranı %93'tür. Kitaplık ayrıca potansiyel olarak uygunsuz olarak tanımladığı görüntüleri bulanıklaştıran bir özellik olan Kamera Bulanıklığı Korumasını da içerir. Kütüphane sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmekte, yeni modeller sıklıkla piyasaya sürülmektedir. NSFWJS'nin kullanımı ücretsizdir ve MIT lisansı altında değiştirilebilir ve dağıtılabilir. Kütüphane ayrıca kullanıcıların farklı görselleri mobil cihazlarında test etmelerine olanak tanıyan bir mobil demo da içeriyor. Son olarak, kitaplık GitHub aracılığıyla indirilebilir ve kullanıcıların hatalı pozitifleri bildirmeleri veya kitaplığın geliştirilmesine katkıda bulunmaları teşvik edilir.

Web Sitesi: nsfwjs.com

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