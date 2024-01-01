novelistAI

novelistAI

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Web Sitesi: novelistai.com

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NovelistAI, kullanıcıların kendi benzersiz hikayelerini, romanlarını ve etkileşimli kitaplarını kolaylıkla oluşturmalarını sağlayan, yapay zeka destekli bir web sitesidir. Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş okuma deneyimleri oluşturmalarına olanak tanıyan çeşitli türler ve stiller arasından seçim yapabilir. Platform, benzersiz karakterler, olaylar örgüsü ve ortamlar oluştururken özgürlük ve esneklik sağlayan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. NovelistAI ayrıca kullanıcıların okudukça yeni bölümler yazmalarına olanak tanıyan bir 'sonsuz hikaye' formatı ve kahramanın rolünü üstlenebilecekleri ve hikayeyi etkileyecek seçimler yapabilecekleri etkileşimli hikayeler veya oyun kitapları sunuyor. Üstelik kullanıcılar hikayelerini en sevdikleri yazarların tarzında yazmayı seçebiliyor, hatta klasik romanları yeni bir ortam veya döneme uyarlayabiliyorlar. Son olarak web sitesi yakında yeni kitap türleri, resimli romanlar, EPUB'a aktarım ve kitapların kağıt üzerine basılması gibi ek özellikler de sunacak.

Web Sitesi: novelistai.com

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